Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Arıtma tesisinde iş kazası: 1 yaralı
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KOCAELİ Arıtma tesisinde iş kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Arıtma tesisinde iş kazası: 1 yaralıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir firmaya ait arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Arıtma tesisinde iş kazası: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir firmaya ait arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Bugün öğle saatlerinde, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulu özel bir firmaya ait arıtma tesisi içerisindeki yanma ünitesinde bulunan makinede yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, Yasin Kınalı isimli işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Kınalı'yı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yüz ve ellerinde yanıklar oluşan işçi tedavi altına alındı. Tesiste incelemede bulunan itfaiye ekipleri rapor tutarak tesisten ayrılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli, Gebze, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:44 Kaynak: DHA
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