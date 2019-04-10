Son Dakika Haberleri: Kocaeli Basınından Polislere Tatlı İkramı

Kocaeli Basınından Polislere Tatlı İkramı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de görev yapan ulusal ve yerel basın görevlileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle görevi başındaki polisleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Kocaeli Basınından Polislere Tatlı İkramı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de görev yapan ulusal ve yerel basın görevlileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle görevi başındaki polisleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Kocaeli'de görev yapan ulusal ve yerel basın çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz'ın makamına konuk olan basın mensupları, görevdeki polislerin Polis Haftalarını da kutladı. Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal'ın da bulunduğu ziyarette emniyet mensuplarına tatlı ikram eden basın mensupları, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilerek ziyareti sonlandırdı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:48 Kaynak: İHA
Polis, Kocaeli, Güncel
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