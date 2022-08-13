Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler

13.08.2022 14:55
Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler

Kocaeli'bin İzmit ilçesinde alkollü mekanda başlayan kavga sokağa taştı.

Kocaeli'bin İzmit ilçesinde alkollü mekanda başlayan kavga sokağa taştı. Şahıslar alkolden ayakta duracak halleri olmamasına rağmen kavgaya devam etti.

Olay, İstanbul İzmit yan yolu İstanbul istikameti Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre alkollü restoranda iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavgaya tutuştu. Kavganın çalışanlar tarafından ayrılmasıyla gruplardan biri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracın önünü kesen diğer grup, ayakta durmakta zorluk çekmelerine rağmen kavga etmeye devam ederek otomobilin camını patlattı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrılarak uzaklaştı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi İbb, İzmit Kadın Çalıştayı'nın Kitap Lansmanına Ev Sahipliği Yapacak İbb, İzmit Kadın Çalıştayı'nın Kitap Lansmanına Ev Sahipliği Yapacak
Kaynak: İHA

Kemalpaşa Mahallesi, İstanbul, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement