Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki 3 Bin 15 İşçiye Zam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24'üncü maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen 3 bin 15 personelin maaşına 1 Mart 2019 yılı başından itibaren brüt 635 lira iyileştirmeye yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24'üncü maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen 3 bin 15 personelin maaşına 1 Mart 2019 yılı başından itibaren brüt 635 lira iyileştirmeye yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hizmet binası önünde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolle kendileri için değil, işçiler "evet" dediklerini söyledi.



Bu zammın işçilerin alın terinin hakkı olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Mutlu olun, yaptığınız işten keyif alın istiyoruz. Bu durumun, işçilerimizin beklentisini karşıladığını düşünüyorum. Bizler, gerçeğe dönüşmeyecek ne bir vaatte bulunuruz, ne de işçimizi boşa ümitlendiririz. Bizimle gönül birliği yapmış, emeğine yüreğini koymuş kardeşlerimizi bugüne kadar mağdur etmedik, bugünden sonra da edilmeyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Karaosmanoğlu ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, 3 bin 15 işçiyi ilgilendiren zam kararı sözleşmesini imzaladı.



İmzaların atılmasının ardından belediye personeli ile protokol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra işçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı parçalara oynayarak eşlik etti.



Törene, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Ersoy, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla, belediyeye bağlı kuruluş ve iştiraklerinde çalışan 3 bin 15 işçinin günlük ücretlerine, 2018 ve 2019 yılları asgari ücreti dikkate alınarak, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 21,16 lira iyileştirilme yapıldı. Böylece işçilere, her ay ilave brüt ücreti olarak 635 lira zam gerçekleştirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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