Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak - Son Dakika

Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak

07.10.2020 11:11
Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Perşembe günü yapacağı ihalede 109 otobüs alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Perşembe günü yapacağı ihalede 109 otobüs alacak.

Ulaşım için çok yönlü projeleri hayata geçiren ve 'çevre dostu' doğalgazlı otobüslerle aynı zamanda konforlu ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek ihale ile farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 yeni nesil otobüs alımı yapılacak. 15 Ekim 2020 Perşembe günü açık ihale usulü ile düzenlenecek ihale için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca açılacak ihalede 100 adet doğalgaz yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adeti solo tip en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adeti körüklü tip en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli otobüsler alınacak. Alınacak 100 otobüs Kocaeli genelinde faaliyet gösteren mevcut hatlarda ve yeni açılması planlanan Hat 41 Körfez- Kartepe Expres hatlarında kullanılacak.

Aynı ihalede 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü alınacak. Dizel otobüsler Hat 250 "Otogar-İzmit-Derince-Körfez-Dilovası- Sabiha Gökçen Hava Limanı" ile Hat 250G "Gebze - Sabiha Gökçen Havalimanı" güzergahında kullanılacak. - KOCAELİ

Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Otobüs, Nesil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız         
17:38
RTÜK'ten Halk TV'ye RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza         
16:55
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi         
15:51
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei