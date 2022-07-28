Tura katılanlara yolculuk sırasında dondurma ve çay ikramı yapılıyor. Müzik eşliğinde devam eden yolculukta katılımcılar, İzmit Körfezi'ni geçerek plajları, eşsiz manzarası, çam ağaçları ve nefes aldıran sokaklarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Büyükada'ya ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükada'ya her hafta sonu pazar günü yapılan mavi tur, İzmit Marina 1 Mart vapur iskelesinden başlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmit-Büyükada vapur seferleri devam ediyor - Son Dakika

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