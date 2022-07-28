İzmit-Büyükada vapur seferleri devam ediyor - Son Dakika
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İzmit-Büyükada vapur seferleri devam ediyor

28.07.2022 10:07
İzmit-Büyükada vapur seferleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İzmit-Büyükada vapur seferleri yolculara tarihe, kültüre ve eşsiz manzaralara tanıklık etmelerine imkan sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İzmit- Büyükada vapur seferleri yolculara tarihe, kültüre ve eşsiz manzaralara tanıklık etmelerine imkan sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükada'ya her hafta sonu pazar günü yapılan mavi tur, İzmit Marina 1 Mart vapur iskelesinden başlıyor.

Büyükada vapuru, Değirmendere, Karamürsel ve Darıca iskelelerinden yolcularını alarak Büyükada'ya yol alıyor.

Tura katılanlara yolculuk sırasında dondurma ve çay ikramı yapılıyor. Müzik eşliğinde devam eden yolculukta katılımcılar, İzmit Körfezi'ni geçerek plajları, eşsiz manzarası, çam ağaçları ve nefes aldıran sokaklarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Büyükada'ya ulaşıyor.

Tura katılan Mehmet ve Zehra İset çifti, 37. evlilik yıl dönümünde Büyükada'yı gezdi.

Yoğun ilgi gören turda Büyükada'dan 17.00'de kalkan vapurda yolcular gün batımı eşliğinde Kocaeli'ye dönüyor.

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Kaynak: AA

Büyükada, Kocaeli, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit-Büyükada vapur seferleri devam ediyor - Son Dakika

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