Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü

16.10.2020 10:42
Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte tavukçuluğun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere şu ana kadar 20 bin tavuk verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte tavukçuluğun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere şu ana kadar 20 bin tavuk verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metrekare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çitle örülü 1000 metrekare dolaşma alanı bulunan çiftçilere, yüzde 50 hibeli Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği sağlanıyor.

Proje doğrultusunda, 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında bu sayıyı 20 bine çıkardı.

"Maliyetimizi düşürmüş olduk"

Projeden yararlanan Ömer Yılmaz, 30 yıldır tavuk yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Tavukları yüzde 50 hibeyle aldığına işaret eden Yılmaz, "Bu işi doğal olarak yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene Büyükşehir Belediyesinden Atak-S tavuğumuzu almıştık. Bu sene de 200 adet tavuğumuzu aldık. Aynı şekilde yemler de yüzde 50 hibe ile verildi. Maliyetimizi düşürmüş olduk. Kim vesile olduysa teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gülşah Bayramoğlu ise 5 yıldır tavuk beslediğini belirterek Belediyeden aldıkları ilk tavuklardan ve verimlerinden fazlasıyla memnun kaldıklarını vurguladı.

"Belediye çok büyük avantaj sağladı"

Hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de satış yaptıklarını aktaran Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Ortamımız da müsait olduğu için bu sayıyı artırmaya karar verdik. Yem konusunda da daha uyguna mal oldu. Belediye çok büyük avantaj sağladı bize. Seçilen tavuk cinsi de çok isabetli bir tercih olmuş. Daha sağlıklı olduğu için gezen tavuklar tercih ediliyor. Benden yumurta alan bir bayan sadece torunu için bu yumurtayı alıyordu. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyordu. Sürekli hazır tüketerek hiçbir şey olmuyor. Sabahları kümesten yumurta almak bile çok keyif verici. Tüm kadınlara eğer imkanları varsa bir şeyler üretmesini, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmasını tavsiye ediyorum. Üretmek ülkemiz için de kendimiz için de son derece önemli."

Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü
Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü
Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tavuk, Atak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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