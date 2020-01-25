Kocaeli darıca'da 3 araç çarpıştı 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli darıca'da 3 araç çarpıştı 11 yaralı - Son Dakika

Kocaeli darıca'da 3 araç çarpıştı 11 yaralı

6 saat önce

Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerlemekte olan 41 TR 358 plakalı hafif ticari araç, sokaktan caddeye çıkan 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra karşı yönden gelmekte olan Ali Hızlı idaresindeki 34 COA 278 plakalı minibüsle çarptıştı. Kazada minibüs içerisindeki 2'si çocuk 6 kişi ile birlikte diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 7 kişiyi ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 11 kişi tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği Çelikoğlu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli darıca'da 3 araç çarpıştı 11 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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