19 yıl önce işlenen cinayeti, 'mezarcı ekip' aydınlattı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden açılan dosya, faili meçhul cinayetleri çözmesiyle 'mezarcı Ekip' olarak bilinen Kocaeli Cinayet Büro ekibi tarafından aydınlatıldı.

Olay, 2001 yılının haziran ayında Derince ilçesi Yenikent Mesire alanında meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.