Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü

23.07.2022 01:58
Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katındaki balkon çöktü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katındaki balkon çöktü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sergen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ilk katında yaşayan Elif ve Efkan Duran çifti balkonda kahve içtikleri sırada büyük bir gürültüyle balkon çöktü. Olayda yaralanan olmazken fenalık geçiren Elif Duran komşuları tarafından çevredeki hastaneye götürüldü.

Durumu iyi olan Duran, hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü apartman bahçesinde yıkılan balkonunu görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Olay anını anlatan Elif Duran eşiyle kahve içtikleri sırada bir anda balkonun çöktüğünü ifade ederek "Balkonda oturduğumuz sırada balkon çöktü. Burası böyleyse üst katları düşünemiyorum. Balkonda ağırlık yapacak bir şey yoktu, sadece çiçeklerim vardı. Karşı tarafta annemler oturuyor. Onlar dahi sesi duymuşlar. Dönmeye başladık bir anda eşim balkonun çöktüğünü söyledi. Üst katlar da çökebilirdi." dedi.

Apartman sakinlerinden Murat Çamurlu ise balkonun aniden çöktüğünü ve gürültüyü duyarak aşağıya indiklerini söyledi.

Mahallede yaşayan Ferdi Atınç da "Kadın korkudan hastaneye kaldırıldı. Kadın sürekli bu korkuyla yaşayacak. Balkonda oturuyordum. Gürültüye koşarak geldim." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı Polis aracına cip çarptı: 2 polis memuru yaralandı Polis aracına cip çarptı: 2 polis memuru yaralandı
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi
23:18 New York vali adayı Lee Zeldin, miting esnasında bıçaklı saldırıya uğradı! Yara almadan kurtuldu
23:08 Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:50 Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde!
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 01:58:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement