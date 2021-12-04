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Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

04.12.2021 14:12

Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla PKK/ YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

PKK/YPG yapılanmasına yönelik başarılı çalışmalar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 3 şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla H.H., M.H., ve A.S., isimli 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Ş.'nin örgütün sözde gümrük kapısında, askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla bir ay içerisinde toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Jandarma, Kocaeli, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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