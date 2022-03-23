Kocaeli'de 317 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 317 bin makaron ele geçirildi

23.03.2022 21:28
Kocaeli'de 317 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 317 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 148 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 317 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 148 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 iş yeri ve 8 ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 32 bini tütün dolu 317 bin gümrük kaçağı makaron, 8 paket (8 kilogram) bandrolsüz kıyılmış tütün, 140 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi, 4 kompresör, 1 kompresör kurutucusu ile sökülmüş 110 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, ele geçirilen kıyılmış tütünler 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli idari işlemler için İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Kocaeli, Sigara, Alkol, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 317 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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