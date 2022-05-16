Kocaeli'de arızalanan aracını kontrol ederken tırın çarptığı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arızalanan tırını kontrol etmek için aşağı inen sürücü, aynı yönden gelen başka bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara yönüne giden İ.A. (44) yönetimindeki 41 AHS 423 plakalı tır, Sipahiler mevkisinde arızalandı.
Aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağı inen İ.A'ya aynı istikametten gelen G.Ş'nin (23) kullandığı 41 ADV 219 plakalı tır çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.A'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer sürücü G.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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