Kocaeli'de Çıkan Ev Yangınında Dumandan Etkilenen 6 Kişi Hastanelik Oldu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde 6 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar
Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sami Yusuf
K. ve eşi Halime K.'nin yaşadığı 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, diğer yandan da dumandan etkilenen Yusuf K. ve eşi Halime K. ile aynı binada yaşayan Mert Ü., Turgay A., Şükran A., ve Erdal A. tahliye edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan vatandaşlar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:08 Kaynak: İHA
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı