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Kocaeli'de depreme dayanıksız 4 okul yıkılacak - Son Dakika

Kocaeli'de depreme dayanıksız 4 okul yıkılacak

03.02.2022 10:44
Kocaeli'de depreme dayanıksız 4 okul yıkılacak

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, yapı stoku açısından riskli olduğu belirlenen 4 okul yıkılacak.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, yapı stoku açısından riskli olduğu belirlenen 4 okul yıkılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığın talimatları doğrultusunda deprem tahkiki gerçekleştirilen ve çalışmaları süren 40 okul binasından 12'sinin güçlendirilmesinin tamamlandığı bildirildi.

Kentteki 28 okul binasında çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bunlardan, İzmit Mimar Sinan, İzmit Namık Kemal ile Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu liseleri ve Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi binalarının yıkım kararı 22 Ocak 2022'de onaylanmış olup, YIK-YAP programına dahil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza uygulanacak projelerle birlikte sunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bu süreçte öğrencilerin eğitim ve öğretimini sağlıklı yürütebilmesi için en uygun fiziki ortamların belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon ve eğitim müfettişlerince çalışmalar yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy'un ilgililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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17 Ağustos 1999, Marmara Depremi, Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de depreme dayanıksız 4 okul yıkılacak - Son Dakika


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