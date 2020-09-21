Kocaeli'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü ile yanındaki Erdal ve eşi Şengül Özcan araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalıların arasında kalan araca yol açarak ulaştı.

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