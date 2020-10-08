Kocaeli'de derenin rengi yeşile döndü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki dere yeşil renge büründü. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki, derenin renk değiştirmesinin alg patlamasından kaynaklandığını, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

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