Kocaeli\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, emlak sitelerinde yer alan konut ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, ev ilanlarıyla ilgilenen kişilerle iletişime geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra mağdurları telefonla yönlendirerek kendilerine ait IBAN numaralarına para göndermelerini sağladıkları tespit edildi.

Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına para geçmediğinin anlaşılması üzerine "sazan sarmalı" yöntemli dolandırıcılık olaylarının ortaya çıktığı belirlendi.

Bu yöntemle gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının örgütlü şekilde işlendiğinin belirlenmesi üzerine, Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çalışmaların devamında firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.