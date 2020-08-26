Kocaeli'de ele geçirilen 540 kilo kokain görüntülendi - Son Dakika

- Kocaeli'de ele geçirilen 540 kilo kokain görüntülendi

Tacirlerin şifresi kuş fotoğrafları paketlerin üzerinden çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 540 kilogram kokain görüntülendi.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonda ele geçirilen yüzlerce kilo ağırlığındaki kokain maddesi Kocaeli'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Brezilya'dan bir gemiye yüklenen konteynerlerde taşınan kokain maddeleri, İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Panama bandrali bir gemiye yüklendi. Gemi daha sonra İzmit Körfezi'ne geldi. Risk analizi yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gemiden şüphelenerek operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda gemide yapılan aramalarda 6 konteyner içerisinde ferrokrom madeninin bulunduğu paketlerin içerisine zulalanmış 540 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler daha sonra Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne getirildi. Görüntülenen kokainin etrafının madenle kaplandığı ve paketlerin üzerine uyuşturucu tacirlerinin aralarında şifre olarak kullandığı kuş fotoğraflarının olduğu görüldü.