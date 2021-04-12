Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik şüpheli şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin alınması için polis merkezine götürülen şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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