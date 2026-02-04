Kocaeli'de hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 34 yıl 2 ay hapis cezası, 74 bin 580 lira idari para cezası ve 79 dosyadan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan U.T'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?