Kocaeli'de gerilim ve aşkın olduğu film çekiliyor - Son Dakika

Kocaeli'de gerilim ve aşkın olduğu film çekiliyor

FANTASTİK gerilim ve aşk konulu 'Nufer' filminin çekimleri Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde devam ediyor. Selahattin Taşdöğen, Fahri Ayhan Işık ve Nazan Beyazıt gibi usta oyuncuların da yer alığı filmin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.

Fantastik gerilim ve aşk konulu 'Nufer' filminin çekimleri Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde devam ediyor. Senaryosu Fikret Bayram'a ait, yapımcılığını Tuğba Karakuş'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Emrah Tarım oturuyor. Başrollerinde Selahattin Tas¸do"g'en, Fahri Ayhan Is¸ık, Nazan Bayazıt, Alex Şahin, Ozan Gu"ler, Aslı Atıl, Yag'mur Yu"ksel ve Enes Ulukır'ın bulunduğu filmin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor. Film, bir cin ve insanın as¸kını konu alacak. Film, as¸kın yog'unlukta oldug'u fantastik o"g'eler barındıran bir gerilim filmi olacak.

Bu tür çalışmaların İzmit'in ve Kocaeli'nin tanıtımına katkı yaptığını ifade eden oyuncu Selahattin Taşdöğen, "Her şeyden önce İzmit için güzel bir proje bu. Hem İzmit açısından tanınmışlık da katıyor. Biz daha önce burada başka bir sinema filmi çektik, bu da İzmit'te çalıştığım ikinci projem. Bu tür çalışmaların bu yöreye önemli katkıları oluyor. Bizi gören esnaflar, öğrenciler bize eşlik ediyor. Zaten filmin yarısı İzmit halkından oluşuyor, amatör ama yetenekli gençlerimiz var. Biz de o yetenekli gençlerimizle beraber aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Set içerisinde yoğun ama keyifli vakit geçirdiklerini belirten oyuncu Ozan Güler, "Ekibimiz çok güzel hiçbir sıkıntımız yok, gayet keyifli bir şekilde ilerliyoruz. Yoğun ve yorucu geçiyor çünkü çok sıkı çalışıyoruz seyirciye istediğini verebilmek adına. Bizim film sektörümüzün bilindik yapısının dışında bir film oluyor. Bu filmin güzel bir şekilde ortaya çıkarılması için çok güzel bir savaş veriyoruz." diye konuştu.