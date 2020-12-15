Kocaeli'de göçük oluşan cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kocaeli'de göçük oluşan cadde trafiğe kapatıldı
15.12.2020 15:03
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol ortasında göçük oluşan cadde, araç trafiğine kapatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol ortasında göçük oluşan cadde, araç trafiğine kapatıldı.
Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde göçük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile göçük alanı betonla kapatıldı. Araçların sürekli kullandığı yol, çalışmanın ardından tedbir amacıyla emniyet şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Göçüğün nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
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