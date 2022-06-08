Gönüllüler kıyıda, dalgıçlar denizde temizlik yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir araya gelen gönüllüler kıyıyı, dalgıçlar da denizi temizlemek için uğraştı.

Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla sahilde temizlik etkinliği düzenlendi.

Protokol üyeleri ile gönüllüler sahilde, dalgıçlar da denizde temizlik yaptı. Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar, etkinlik alanında sergilendi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerle ortak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birliğin kuruluş amacının Marmara Denizi'ni korumak olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Yakın zamanda müsilaj problemi yaşadık. Birlikte mücadeleyle altından kalktık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği olarak eylem planı hazırladık." dedi.

Büyükakın, belediye ekipleri, Kocaeli gönüllüleri ve dalgıçlarla kapsamlı kıyı ve deniz dibi temizliği yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük yatırımı çevreye yapıyoruz. Bu kapsamda Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı mavi takım ekibi kuruldu. Deniz süpürgeleriyle yapılan çalışmalarda süpürgelerin giremediği kıyı kesimindeki çalışmaları mavi takım yapacak." diye konuştu.

Vatandaşları kent için gönüllü olmaya davet eden Büyükakın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Gönüllüsü Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.

Daha sonra Saraybahçe İlkokulunun iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkati çekmek için yaptığı 1380 pili arka arkaya dizme denemesi Guinness tarafından tescil edildi.

Tescil belgesi, Büyükakın tarafından Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç'a takdim edildi.