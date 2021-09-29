Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı kişi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı kişi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, halk otobüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 16 gündür tedavi gören 48 yaşındaki Metin Uzundurukan hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, halk otobüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 16 gündür tedavi gören 48 yaşındaki Metin Uzundurukan hayatını kaybetti. Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden Uzundurukan, 13 Eylül'de çalıştığı restorana gitmek üzere yola çıktı. Aracına binmek üzere Kartepe Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Uzundurukan, halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 16 gündür tedavi gören Uzundurukan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Uzundurukan'ın halk otobüsünün çarpmasının ardından yola savrulması ve şoförün kaza sonrası şok geçirmesi yer alıyor.

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