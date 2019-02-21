Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

28 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı Afgan uyruklu M.A'nın (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda ekipler şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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