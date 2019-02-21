Kocaeli'de Hırsızlık İddiası
28 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesindeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa
Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı Afgan uyruklu M.A'nın (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda ekipler şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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