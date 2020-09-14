Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de çıkan yangında hurda araçlar alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kocaeli'de çıkan yangında hurda araçlar alevlere teslim oldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cadde üzerinde bulunan 3 hurda araç bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı.
Yangın 21.00 sıralarında Çayırova İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesine ait hurda araçlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamirhanesinin yanında bulunan boş arazide hurda araçlarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede 3 araca hızla yayıldı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araçların tamamen yandığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 23:14 - Kaynak: İHA
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