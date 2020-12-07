Kocaeli'de kaçak sigara imalathanelerine baskın - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaçak sigara imalathanelerine yapılan baskında sigara sarma makineleri, içi doldurulmuş 182 bin 600 adet sigara, 25 paket kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde 4 iş yeri ve depolarında arama yaptı. Aramalarda; 3 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, içi doldurulmuş 182 bin 600 adet sigara, 25 paket kıyılmış kaçak tütün, bin 800 adet makaron, 55 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. 5 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.