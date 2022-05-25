Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

25.05.2022 16:14
Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda yüklü kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda yüklü kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak'ta Hasan P. yönetimindeki 55 PS 986 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Z'nin kullandığı 34 JL 4890 plakalı gıda yüklü kamyonet çarpıştı.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Otomobil, Kamyonet, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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