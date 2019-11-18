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Kocaeli'de kamyonla midibüs çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'de kamyonla midibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kocaeli'de kamyonla midibüs çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kocaeli'de kamyonla midibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden kamyon ile midibüs Körfez ilçesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, kazaya karışan araçların çekilmesi için çalışma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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