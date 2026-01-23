Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
23.01.2026 23:00  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu adeta bariyerlere saplandı. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil bariyere saplanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D130 Karayolu'na bağlanmaya çalışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, 3. Sayfa, İnceleme, Otomobil, Kocaeli, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul’da İşte ilk sözleri Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:34:04. #7.11#
SON DAKİKA: Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.