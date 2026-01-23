Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil bariyere saplanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D130 Karayolu'na bağlanmaya çalışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.