Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Şehitler Mahallesi'ndeki Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, yıkım işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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