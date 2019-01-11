Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Motosiklet Temizlik Aracına Çarptı: 1 Ölü

Kocaeli'de Motosiklet Temizlik Aracına Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Ankara istikametinde seyreden Uğur Türkyılmaz'ın (31) kullandığı 41 AH 138 plakalı motosiklet, Adalet Köprüsü'ne 200 metre kala, Ahmet B. idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaskı olmayan sürücü kafasını temizlik aracına çarparak ağır yaralanırken arkasında bulunan nişanlısı Serpil A. (26) kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen Türkyılmaz'ın yakınları ve nişanlısı sinir krizi geçirdi.

Türkyılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yol temizleme aracının sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yan yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Körfez, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 05:26:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Motosiklet Temizlik Aracına Çarptı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]