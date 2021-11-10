Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi. Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün dün yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden Rabia Üst (14) kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Üst'ün ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği kazaya ilişkin sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 15 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) da daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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