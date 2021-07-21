Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan ağır yaralı Ayhan C, ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi