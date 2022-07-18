Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

18.07.2022 05:00
Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir pidecinin fırın kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken işyerinin fırın kısmında maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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