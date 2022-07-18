İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir pidecinin fırın kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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