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Kocaeli'de sendikacıya darp iddiası

1 saat önce

Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, İzmit'te bir kişinin muştalı saldırısı sonucu yaralandı.

Kocaeli'de sendikacıya darp iddiası, System.String[]

Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, İzmit'te bir kişinin muştalı saldırısı sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yakup Yıldız Acısu Parkı'nda işten çıkarılmasından kendisini sorumlu tuttuğu iddia edilen S.E'nin muştalı saldırısına uğradı.

Vatandaşların araya girmesi üzerine S.E, olay yerinden uzaklaşırken, yaralı sendikacı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yüzünden yaralanan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan S.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:18 Kaynak: AA
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