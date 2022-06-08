Kocaeli'de "Siber Güç Türkiye Yatırımcı-Girişimci Buluşmaları" etkinliği yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gelecekte salgın hastalıklar ve gıda arz güvenliği kadar siber güvenliğin de gündemde olacağını söyledi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK BİLGEM ve MÜSİAD yürütücülüğünde TÜBİTAK Marmara Teknokent Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Siber Güç Türkiye Yatırımcı-Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme Etkinliği"nde konuşan Mandal, savunma sanayisi açısından siber güvenliğin zaten bilinen bir gerçek olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan 2020'de salgın sonrası biyogüvenlik, gıda arz güvenliği ve siber güvenlik konularının önemli olacağını ifade ettiğini söyledi.

Salgın döneminin, yaşanabilecek bu tür salgınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Şu anda dünya ve Türkiye'nin gündeminde de gıda arz güvenliği var. Bakın 2 yıl önce bu yoktu. Siber güvenlik, sivil sektörde, sivil teknolojilerde biyogüvenlik ve gıda arz güvenliği kadar belki yeterince bizde o farkındalığı oluşturmadı. Bu etkinliği o anlamda kıymetli buluyorum. Gelecekte en az biyogüvenlik, yani salgın hastalıklar ve gıda arz güvenliği kadar siber güvenlik gündemimizde olacak. Bunun tehdidini, arka planda yaşadığımız ortamlar var ama hala gün yüzüne çıkma noktasında bir gıda arz güvenliği kadar görmüyoruz. Bugün gıda arz güvenliğini ne kadar çok risk, tehdit, kaygı olarak görüyorsak, siber güvenlik en az o kadar hayatımızın içerisinde gündemimizi belirleyen ve çok daha fazla konuşacağımız bir başlık olacak."

Mandal, iş dünyası açısından bakıldığı zaman da siber güvenlik konusunun gündemde olacağını ifade ederek, salgın öncesi ve sonrasında en önemli değişken konunun ise dijitalleşmenin geldiği boyut olduğuna dikkati çekti.

Etkinliğin girişimcilerle çalışabilme noktasında önemli avantajı olacağını düşündüklerini anlatan Mandal, "Gelecekte bu alanın bir anda gelişiyor olması bir yanda fırsat, aynı zamanda da bir tehdit çünkü birçok yapılanmanın ne kadar güvenilir, yetkin olduğu, ne kadar ülkemizin yerli ve milli hassasiyetleriyle gelişiyor olduğu da gelecekte belki bakılacak en önemli başlık." dedi.

"Siber güvenlik uzmanlarına yönelik ihtiyaç hızla artacak"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan da siber güvenlik alanında giderek artan tehditlerin bu konuya farklı bakış açısıyla yaklaşılmasını zorunlu kıldığına işaret ederek, 2022 ve sonrasında hem sektörler hem de kamu ve özel sektör genelinde siber güvenlik uzmanlarına yönelik ihtiyacın hızla artacağına dikkati çekti.

Büyük oranda artması öngörülen siber saldırı risklerine, Türkiye'nin tüm köklü kuruluşlarının hazır olması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Özellikle tedarik zinciri ve fidye yazılımı saldırıları, lojistik ve üretim odaklı sektörlerde risk yönetiminin yeniden tanımlanması sürecini mecbur kılıyor. Büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut ortamlar, blokzincir, dijital ikiz, kuantum sistemleri gibi yenilikçi teknolojiler sadece iş yapma stillerini değiştirmiyor. Aynı zamanda güvenliğe yönelik bakış açısını da yeni baştan ele alınmasını gerektiriyor.

Siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK, yatırımcı ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği 'Siber Güç Türkiye' etkinliğiyle yeni iş birliklerinin kurulmasını ve yatırım projeksiyonlarının geliştirilmesini teşvik edeceğiz. İş geliştirme süreçlerine yön vermek için özel etkileşim alanları planlıyoruz. Siber güvenlik firmalarının projelerini sunabilecekleri interaktif alanlar kurguladık. Gelecekteki siber güvenlik konseptlerinin masaya yatırılacağı bu etkinlikle girişimci, yatırımcı ve sanayicilere farklı perspektif sunmaya çalışacağız."

Katılımcılar, daha sonra firmalarca yapılan sunumları takip etti, kurulan stantları gezerek görüşme gerçekleştirdi.