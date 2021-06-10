Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı "süperkritik akışkan teknoloji" ile işlenecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde aromatik bitki yağının işleneceği ekstraksiyon tesisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında, 8 milyon liralık yatırımla kurulan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi, TÜBİTAK MAM yerleşkesinde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, TÜBİTAK MAM'da portatif olarak bulunan ekstraksiyon tesisinde küçük miktarlarda üretim yapıldığını, proje kapsamında yeni teknolojiyle tesisi genişlettiklerini söyledi.

TÜBİTAK MAM'a, verdiği destekten dolayı teşekkür eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Burada Kocaeli'deki üründen daha fazlasını işleyebilme imkanına kavuşacağız. Bu, Türkiye'nin yerli teknolojiyle üretilen ilk tesisi, birinci özelliği bu. Bu tesisin kurulmasındaki bilimsel bilgiyi, TÜBİTAK'taki arkadaşlarımız, hocalarımız sağladı. Tesisin kurulum sürecini onlar geliştirdiler ve onlar aslında işletmesini gerçekleştiriyorlar. Yazılım da onlara ait. Bu 'süperkritik akışkan teknoloji' dediğimiz bir teknoloji. Tıbbi aromatik bitkilerini yağının alınmasını, süperkritik akışkan teknolojiyle gerçekleştireceğiz. Bu teknoloji hem ürünün verimini hem kalitesini hem de dayanıklılığını artıracak. Kocaeli'de hasadı yapılan tıbbı aromatik bitkilerin tamamının ekstraksiyon süreci burada yapılacak."

Büyükakın, günlük üretim kapasitesinin, ilk etapta kentteki tarımsal tesislerden gelen ürünün işlenmesiyle sınırlı olacağını aktararak, "Tesis Kocaeli'deki tıbbı aromatik bitkilerin tamamını işlemeye yeterli, bir o kadar daha ürünü işleme kapasitesi de var. Yıllık 250 ton civarı kuru bitki işlenmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Daha sonra Büyükakın ve TÜBİTAK MAM Başkanı Osman Okur, tesiste incelemelerde bulundu.