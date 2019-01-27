Kocaeli'de Tırlardan Akü Hırsızlığı İddiası

Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 20-23 Ocak tarihlerinde, 7 tırdan 14 akü çalındığı ihbarı üzerine Kartepe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler F.Y. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularında çalıntı aküleri ilçedeki bir hurdacıya sattıklarını belirtti. Söz
konusu hurdacıda yapılan aramada aküler ele geçirilirken, çalıntı malları alan işletmeci hakkında işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar tutuklandı.