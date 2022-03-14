Trafik kazası D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Trafik kazası D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

14.03.2022 12:20

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ankara istikametinde seyreden Engin Öztürk yönetimindeki 52 FC 833 plakalı hafif ticari araç, Uzunçiftlik mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen R.E. idaresindeki 07 GDY 84 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dorsenin altına giren araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yere dökülen yağın temizlenmesinin ardından normale döndü.

YORUMLAR
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Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular MERTER D 100'DE TRAFİK KAZASI 5 YARALI MERTER D 100'DE TRAFİK KAZASI 5 YARALI

Engin Öztürk, Tragger, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazası D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazası D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
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