Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

27.06.2022 23:28
Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diliskelesi Mahallesi Anadolu otoyolu Ankara istikametinde, Ö.T. idaresindeki 41 ACT 439 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 28 AAE 633 plakalı yolcu otobüsü ile arkadan seyreden 17 ACB 648 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Araçta sıkışan Ö.T, çevredekilerin ihbarı üzerine olan yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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