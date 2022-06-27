Diliskelesi Mahallesi Anadolu otoyolu Ankara istikametinde, Ö.T. idaresindeki 41 ACT 439 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 28 AAE 633 plakalı yolcu otobüsü ile arkadan seyreden 17 ACB 648 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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