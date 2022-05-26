KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR - Son Dakika
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KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

26.05.2022 19:59

KOCAELİ'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

KOCAELİ'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz göçmenler 3 özel uçuş ile sınır dışı edilecek.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistan uyruklu 400 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler özel ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine geri gönderilecek. İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkacak olan 2 özel uçuş ile 272, yarın kalkacak olan 1 özel uçuş ile 128 olmak üzere toplam 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

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Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR - Son Dakika
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