Kocaeli'de yeni basketbol yıldızları aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara basketbolu sevdirmek ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla her yıl ücretsiz düzenlediği basketbol kursunda yeni yıldızlarını arıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, yaz dönemi ücretsiz spor okulları kurslarından çıkardığı yeni yıldızları takımlara hazırlarken sıra kış dönemi basketbol kurslarındaki yetenekleri bulmaya geldi. Birbirinden renkli sosyal ve sportif etkinliklerin gerçekleştiği spor okullarının kış dönemine de yine potanın perilerinin ve dev adamlarından büyük ilgi gösterildi. Büyükşehir, alanında uzman 19 antrenör nezaretinde 15 spor tesisinde haftanın 7 günü kesintisiz eğitim vermeye başladı. Eğitmenler gösterdikleri büyük özveriyle, kış döneminde ilk ve ortaokul yaş aralığında bin 700'ün üzerinde öğrenci arasında gerçekleştirilecek yetenek seçmeleriyle Kocaeli ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıracak.



Basketbol branşı kış dönemi ücretsiz spor okulunda daha fazla sporcu öğrenciye nitelikli eğitim verebilmek adına kesintisiz eğitim verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, "Spor okulumuzla başta Kağıtspor olmak üzere diğer kulüplerin alt yapısının oluşmasına katkı sunuyoruz. Bu yeteneklerin keşfedilmesinde emek sarf eden güzel bir ekip var. Böyle bir çalışma alanı ile örnek teşkil ederek diğer illerde de sportif yatırımlarda öncelik ve örneklik teşkil edilmesinde kendimizi sorumlu hissediyoruz" dedi. - KOCAELİ