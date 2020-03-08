Kocaeli'de yunuslar görüntülendi - Son Dakika
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Kocaeli'de yunuslar görüntülendi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

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KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Türkiye'nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Türkiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:51 Kaynak: DHA
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