KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
1 saat önce
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit
, Darıca
, Derince
ve Dilovası
ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş. isimli 7 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü hedef ve ideolojileri doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edildi. Polis
ekiplerinin 25 Haziran sabahı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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