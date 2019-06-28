Son Dakika Haberleri: KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

1 saat önce

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş. isimli 7 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü hedef ve ideolojileri doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edildi. Polis ekiplerinin 25 Haziran sabahı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]