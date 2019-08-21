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Kocaeli'deki sağanak

10 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası bir evin önüne düştü.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası bir evin önüne düştü.
Sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan ve aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Halıdere Körfez Mahallesi Roma Mezarlığı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları 2113. sokakta Selçuk Bengi'nin evinin önüne düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gölcük Belediyesi'ne bağlı ekipler, evin önündeki yolu kapatan kaya parçalarını kaldırdı.
Yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli, Gölcük, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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