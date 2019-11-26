Kocaeli'den kısa kısa

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yapımı devam eden ek hizmet binasının şubat ayında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ek binanın inşaatının şubat ayı içinde tamamlanarak teslim edileceğini söyledi.

Ek binanın hizmete girdiğinde alanın genişleyeceğini ve hastanede yaşanan yoğunluğun büyük oranda azalacağını belirten Pehlevan, "Hastane personellerinin çalışma alanı rahatlayınca, daha kaliteli hizmet vermiş olacağız. Bizim amacımız hastalarımıza en iyi ve morali yüksek bir ortamda hizmet vermektir. Özellikle diyaliz hastalarımız için bu ek binamız çok iyi gelecektir. Ek binamız tüp geçitle mevcut hastanemize bağlanacaktır." diye konuştu.

Gölcüklü Konyalılar kahvaltıda buluştu

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ilıca tesislerinde gerçekleştirilen geleneksel kahvaltı programında bir araya geldi.

Dernek başkanı Nuri Akkol ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Eskişehirliler Dernek Başkanı Bülent Denlikol ve diğer davetliler katıldı.

Kaymakam Karabulut burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 ay Gölcük'te göreve başladığını ifade ederek, "İlçemizde birçok sivil toplum örgütü var. Bu sivil toplum örgütleri çalışmalarıyla şirin ilçemize hizmet vermektir. Bu da insanlara mutluluk veriyor. Bu derneklerimizin biride Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir. Biz tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu güzel ve şirin ilçemize birlikte hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sezer ise böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Nuri Akkol da katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılanlara teşekkür etti.

Karamürsel'de fuar açılışı

Karamürsel ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı, törenle açıldı

Nazmi Oğuz Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen fuarda, öğrencilerin yaptığı 20 proje sergilendi.



Açılışta konuşan okul müdürü Bilal Demir, ilçede ilk kez kodlama sistemli bilim fuarı açıldığını belirterek, öğrencilere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya da, Türkiye'de, son dönemlerde bilimsel, araştırma ve geliştirme konularında büyük bir yoğunlaşma yaşandığını dile getirdi.

Bilim fuarının, proje hazırlama ikliminin oluşmasına önemli katkı sağlandığını ifade eden Çetinkaya, "Çocuklarımızın ürettiği eserler, projeler bizlere geleceğin müjdesini veriyor. İnanıyorum ki, bütün bu güzel çalışmalarla önümüzdeki yıllar, çok seçkin Türk bilim insanlarının yetişmesine, yetişen bu bilim insanlarının da dünyanın dikkatini çeken buluş, çalışma ve araştırmalarına sahne olacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, projeleri inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karamürsel Devlet Hastanesinde çalışma

Karamürsel Devlet Hastanesi ameliyathane ünitesinin modern bir görünüme kavuşturarak, kaliteli sağlık hizmeti verme ve personelin motivasyonunu artırmak amacıyla bir dizi revizyon gerçekleştirildi.



Devlet Hastanesi Baş Hekimi Erkan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünitedeki ameliyat odaları, steril odalar, yarı steril alanlar, destek alanları ve personel dinlenme odalarının tavan ve zemin döşemelerinin değiştirilerek, bazı odaların da genişletilerek modern bir görünüm kazandırıldığını belirtti.