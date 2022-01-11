Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi üyeleri, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinde eğitim gören öğrencilere, özel ikramlar hazırladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen yıl kadınlar tarafından kurulan yöresel ürünlerin imal edildiği kooperatifteki üyeler, hazırladıkları yiyecekleri dernekteki özel çocuklara dağıtarak birlikte güzel vakit geçirdi.

Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Şimşek, yaptığı açıklamada, kooperatiflerini kar amacı güden şirketlerden ayıran en büyük özelliğin, insana dokunan girişimlerde bulunmaları olduğunu belirtti.

Engelli ve gençler için her türlü oluşumda yer almaya devam edeceklerini bildiren Şimşek, "Bu doğrultuda faaliyet bölgemiz olan Karamürsel'de, kurulduğu günden beri engelli vatandaşlarımızın sığınağı haline gelmiş Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinde bir araya geldiğimiz gençlerle hem sohbet ettik hem de öğle yemeğimizi yedik. Samimi karşılamaları, güler yüzleri ve hoş sohbetleri için Dernek Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi olmak üzere tüm üyelere teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Şahin'in acı günü

Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Ergün Şahin'in vefat eden eşi İlknur Şahin'in cenazesi, Gölcük'te toprağa verildi.

İzmit'teki Seka Devlet Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören İlknur Şahin (60), dün akşam geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

İlknur Şahin için Gölcük Orta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hisareyn Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İl Başkan Vekili İsmet İşeri, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ve aile yakınları katıldı.