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Son Dakika Güncel Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği

Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri atölyesinde imal edilen 650 adet çelik bariyer, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri atölyesinde imal edilen 650 adet çelik bariyer, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.


Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürüyor. Körfez dışında İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımında olan çelik bariyerler konusunda da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri desteğini verdi. Ortak yürütülen çalışma sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen 650 adet çelik bariyer, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz ile ortak yürütülen çalışma sonrasında hazır hale getirdiğimiz 650 adet çelik bariyeri kendilerine teslim ettik" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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